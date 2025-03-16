закрыть
16 марта 2025, воскресенье, 23:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Хуситы атаковали американский авианосец

  • 16.03.2025, 22:38
  • 5,334
СМИ: Хуситы атаковали американский авианосец
Авианосец Harry S. Truman
Фото: Центральное Командование Вооруженных Сил США

Удар был нанесен дронами и баллистическими ракетами.

Хуситы в воскресенье, 16 марта, атаковали американский авианосец Harry S Truman в Красном море. Военный представитель группировки Яхья Сари заявил, что это «ответ на бомбардировку Йемена США 15 марта», пишет Al Jazeera. Удар был нанесен дронами и баллистическими ракетами.

Он добавил, что США совершили более 170 воздушных атак на различные районы Йемена.

15 марта президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты наносили удары по десяткам целей йеменских хуситов.

«Сегодня я отдал приказ вооруженным силам США начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они ведут неустанную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников», — написал Трамп.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и его скамеечка
Лукашенко и его скамеечка Ирина Халип
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы
Трамп начал разговор с Москвой с позиции силы Леонид Невзлин
Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич