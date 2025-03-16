СМИ: Хуситы атаковали американский авианосец 16.03.2025, 22:38

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Авианосец Harry S. Truman

Фото: Центральное Командование Вооруженных Сил США

Удар был нанесен дронами и баллистическими ракетами.

Хуситы в воскресенье, 16 марта, атаковали американский авианосец Harry S Truman в Красном море. Военный представитель группировки Яхья Сари заявил, что это «ответ на бомбардировку Йемена США 15 марта», пишет Al Jazeera. Удар был нанесен дронами и баллистическими ракетами.

Он добавил, что США совершили более 170 воздушных атак на различные районы Йемена.

15 марта президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты наносили удары по десяткам целей йеменских хуситов.

«Сегодня я отдал приказ вооруженным силам США начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они ведут неустанную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников», — написал Трамп.

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