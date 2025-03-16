На Рязанском НПЗ произошел взрыв 16.03.2025, 23:12

Причиной взрыва стала разгерметизация оборудования.

Утром 15 марта на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода взорвалась труба. Пострадали четыре человека, один из них впоследствии скончался в больнице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Погибшим оказался 42-летний сотрудник подрядной организации «Коксхиммонтаж-резервуар», выполнявший «плановые технические работы» на территории предприятия. Трое его коллег, 1982-го, 1984-го и 2000-го годов рождения, получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Причиной взрыва стала разгерметизация оборудования, сообщил ТАСС представитель Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК). В связи с инцидентом создана комиссия для выяснения причин произошедшего и оказания помощи пострадавшим. РНПК принадлежит «Роснефти» и входит в четверку крупнейших НПЗ России. В 2024 году предприятие переработало 13,1 млн тонн нефти, что составило 4,9% от общей нефтепереработки в стране, произвело 2,2 млн тонн автобензина, 3,4 млн тонн дизтоплива, 4,3 млн тонн мазута и 1 млн тонн авиакеросина.

В этом году Рязанский НПЗ уже трижды становился целью Украины.

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