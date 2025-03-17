У Лукашенко нашли еще одну резиденцию 17.03.2025, 6:00

Она находится в 40 километрах от Минска.

Одной из многочисленных резиденций Александра Лукашенко считается «Красносельское», она находится в 40 километрах от Минска на берегу реки Удры. Организация BELPOL рассказала подробности, что находится на ее территории, а также озвучила некоторые суммы, пишет «Зеркало».

В 1990-х годах этот объект принадлежал государственному лесохозяйственному учреждению «Красносельское». Затем перешел в управление еще одной структуре Управления делами президента — «Дипсервису». В 2012-м комплекс отдали в аренду на 100 лет иностранному строительному унитарному предприятию «СертусАвиа», которое связано с российским олигархом Михаилом Гуцериевым.

На территории комплекса есть три крупных помещения. Общая площадь дома № 1 составляет 730 квадратных метров. На первом этаже находится зимний сад, столовая, библиотека, домашний кинотеатр, комната отдыха. На втором этаже расположены несколько ванных комнат, гардеробная, спальни, личный кабинет. Размер последнего — 78 квадратных метров (у многих белорусов это размер их квартиры). Размер спальни Лукашенко — 56,5 квадратного метра. В цокольном помещении есть традиционная турецкая баня, сауна, джакузи, тренажерный зал и бассейн размером 84,6 квадратного метра. Рядом расположен вход в винный погреб. К этому дому подведена линия спецсвязи. Это доказывает, что речь идет именно о резиденции Лукашенко.

Создатели видео приводят следующие цифры: стоимость карниза и штор в доме № 1 составляет 560 тысяч белорусских рублей (по первому варианту) или же 449 тысяч (по второму варианту). «Для понимания, шторы в доме Лукашенко — стоят от 236 до 287 тысяч долларов», — отмечают расследователи.

Общая площадь дома № 2 составляет 453 квадратных метра. На первом этаже расположены несколько санузлов, столовая, гостиная, личный кабинет. На втором этаже находятся несколько спален, несколько гардеробных, санузлы, есть терраса и зимний сад. На цокольном этаже располагаются просторный бассейн, сауна и турецкая баня. Есть еще бильярд и тренажерные комнаты. Это помещение выполняет функцию гостевого домика.

В доме № 3 находится ресторан, совмещенный с домом прислуги. Там имеется комната шеф-повара, моечная, столовая, кухня, несколько спален, бильярдная и т.д. На оснащение бара только лишь техникой для приготовления кофе было потрачено без малого 5 тысяч долларов. «Все это спроектировано таким образом, что весь обслуживающий персонал может выполнять все свои обязанности, не попадая в поле зрения Лукашенко или его свиты», — отмечают авторы видео.

Есть и вертолетная площадка, которая потянула на 100 тысяч долларов. Помимо жилых домов, на территории есть спа-центр с бассейном, домик охотника и рыбака, гаражи.

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