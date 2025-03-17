NBC: Популярность демократов в США упала до минимума за 35 лет

NBC: Популярность демократов в США упала до минимума за 35 лет29
- 17.03.2025, 10:37
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Избиратели ждут от партии более жесткого отстаивания своих позиций.
Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей. Это следует из опроса, проведенного телеканалом NBC.
Согласно результатам опроса, лишь 27% американцев относятся к демократам положительно. 55% респондентов сообщили о негативном отношении к партии, 38% из них назвали свои взгляды «крайне» негативными.
«(Это. — ред.) является самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года», — сообщил телеканал.
Отчасти падение рейтинга Демократической партии эксперты связывают с поражением демократки Камалы Харрис на президентских выборах. Теперь избиратели-демократы ждут от партии более жесткого отстаивания своих позиций вместо поиска компромиссов.