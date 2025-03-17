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ВСУ из HIMARS накрыли мастерскую российских морпехов

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  • 17.03.2025, 13:49
  • 3,992
ВСУ из HIMARS накрыли мастерскую российских морпехов

В ней наваривали на технику дополнительную броню.

ВСУ нанесли удар по мастерской, в которой 155-я бригада морпехов РФ наваривала на технику дополнительную броню. Об этом сообщили в 47-й отдельной механизированной бригаде «Магура», разведывательная рота которой и обнаружила вражеский объект.

«Разведывательная рота 47 ОМБр «Магура» отправила Fly Eye 3.0 на экскурсию и нашла вражеский "гараж талантов". Морпехи 155-й бригады упорно наваривали дополнительную броню на свои "корыта", будто это могло спасти их от реальности. Но если тебе надо варить БТРы, чтобы они не разлетались — может, проблема не в броне, а в карме?» — говорится в сообщении.

«HIMARS провел финальное тестирование их изделий. В результате — мастерская свернулась вместе с клиентами», — отмечают представители «Магуры».

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