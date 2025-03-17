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В Северной Македонии тысячи людей вышли на протест

  • 17.03.2025, 18:37
  • 1,908
В Северной Македонии тысячи людей вышли на протест

Причиной стала одна из самых страшных трагедий в стране за последние годы.

В Северной Македонии тысячи людей вышли в понедельник на акцию, требуя справедливости для 59 жертв пожара, который вспыхнул в одном из ночных клубов города Кочаны, сообщает Reuters.

Участники акции требовали положить конец коррупции, которая, по их мнению, стала причиной одной из самых страшных трагедий в стране за последние годы.

«Я хочу, чтобы все, кто помогал этому месту продолжать свою деятельность, были посажены в тюрьму. Нам нужны изменения, потому что это коррумпированная страна», – сказал 16-летний Йован, который рассказал, что потерял друга во время пожара.

Акция собралась на центральной площади города Кочаны. Люди обнимались и плакали, выстраиваясь в очередь, чтобы зажечь свечи в память о погибших и написать слова соболезнования.

Некоторые держали плакаты с надписями: «Мы умираем не от несчастных случаев, мы умираем от коррупции» и «Здесь все законно, если у вас есть связи».

На короткое время вспыхнуло насилие, когда группа людей разбила камнями окна паба, которым, по словам трех протестующих, руководил тот же человек, что и был владельцем ночного клуба, где произошел пожар.

В столице Северной Македонии Скопье сотни людей собрались на пикет в центре города.

Напомним, трагедия в городе Кочаны произошла около 03:00 в ночь на 16 марта. Предварительной причиной пожара называют использование пиротехники.

По последним данным, жертвами пожара стали 59 человек.

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