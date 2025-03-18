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Ученые предложили новую теорию о зарождении жизни на Земле

  • 18.03.2025, 10:45
Ученые предложили новую теорию о зарождении жизни на Земле

Помогла вода.

Химики из Стэнфордского университета (США) предположили, что первые живые организмы на нашей планете появились благодаря «микросвечению» — вспышкам от столкновения микрокапель в тонких струях воды, пишет «Нож».

Когда в 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал сенсационное «Происхождение видов», он описал теорию эволюции без акцента на причинах происхождения жизни. Тем не менее, уже тогда ученый допустил, что все начиналось в «маленьком теплом пруду», в котором сформировались первые живые клетки.

Не секрет, что у современного научного сообщества до сих пор нет единого мнения насчет причин возникновения зарождения жизни на Земле. Но среди самых популярных претендентов — версия о горячих подводных источниках, обогащенных минералами.

Теоретически, падение комет могло создавать ударные волны, и те «превращали» простые органические вещества в аминокислоты, входящие в состав белков. Другая распространенная гипотеза предполагает, что «живой бульон» появился после удара молнии в океан.

Команда ученых из Стэнфордского университета провела серию экспериментов в темной лаборатории: они исследовали электрические свойства брызгов воды. Химики выяснили, что капли несут противоположные заряды, и, когда сталкиваются, между ними проскакивают крошечные искры. В отличие от молний, которые преодолевают километры, микромолнии преодолевают несколько миллиардных долей метра.

Таким образом, микрокапли в тонких струях воды создают своеобразное «микросвечение». В окружении правильной смеси газов эти искры запускают химические реакции, которые синтезируют множество молекул, необходимых для жизни.

«Это настоящий вклад в понимание того, как можно перейти от неживого к живому. Вода разбрызгивается повсюду, особенно вокруг камней, и в камнях есть трещины, в которых могут накапливаться эти химические вещества», — пояснил профессор Ричард Зэр, руководитель исследования.

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