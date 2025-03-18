В «Газпроме» грядут массовые увольнения 18.03.2025, 15:16

Уволят 40% сотрудников головного офиса.

«Газпром» планирует сократить около 40% сотрудников головного офиса, что составляет 1500 рабочих мест. Для отбора персонала компания использует методику, ранее примененную Илоном Маском, требуя от работников объяснить значимость своей работы.

Руководство «Газпрома» приняло решение о масштабном сокращении персонала в центральном офисе компании. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, под оптимизацию попадет порядка 1500 сотрудников, что составляет около 40% штата головного офиса.

Сотрудникам предложено подготовить персональные отчеты, где они должны подробно описать свои должностные обязанности и объяснить, почему их работа важна для компании. Подобный метод оценки ранее использовал Илон Маск в США, требуя от госслужащих отчета о своей деятельности под угрозой увольнения.

Официального объявления о сокращениях пока не было, однако работникам уже поручено детализировать свои функции. По словам одного из источников, цель такого подхода — выявить дублирующиеся должности и оптимизировать штат. Процесс завершится в течение нескольких недель.

При этом в Reuters отмечают, что даже после сокращений численность сотрудников «Газпрома» останется значительной, ведь по всей России в компании работают более 500 тысяч человек.

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