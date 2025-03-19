Два зарубежных банка введут ограничения для белорусов 19.03.2025, 16:36

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Ограничения касаются платежей в евро и долларах.

Немецкий Deutsche Bank и казахстанский Home Credit Bank предупредили об ограничениях для граждан Беларуси и России. На это обратил внимание портал banki24.

Так, Deutsche Bank разослал информацию об ограничениях на платежи по сети контрагентов. Банк предупредил, что «более сложная и ограничительная глобальная санкционная среда» создает растущий риск для бизнеса, связанного с Беларусью и Россией. В итоге с учетом сложности санкций и связанного с ними высокого комплаенс-риска он не сможет осуществлять операции, касающиеся этих двух стран.

Немецкий банк просит контрагентов воздержаться от проведения операций с Беларусью и Россией через группу Deutsche Bank. С 21 марта банк, как правило, будет отклонять такие транзакции независимо от валюты.

Что касается казахстанского Home Credit Bank, он ужесточил условия переводов в долларах и евро для Беларуси и России. В банке уточнили, что 17 марта вступили в силу новые правила для переводов в указанных валютах, что вызвано изменениями в условиях работы международных партнеров.

Ограничения касаются платежей в евро и долларах, если отправитель — гражданин Беларуси или России без ВНЖ или РВП либо если директор или учредитель компании — гражданин этих стран без ВНЖ или РВП. Еще один случай: если конечный получатель платежа находится в Беларуси или России.

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