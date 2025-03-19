Авиакомпания Минобороны РФ оказалась на грани банкротства 1 19.03.2025, 17:20

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Основной акционер утратил интерес к проекту.

Авиакомпания «Космос», принадлежащая структуре Министерства обороны России, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и оказалась на грани банкротства. Как выяснил «Коммерсантъ», перевозчик, ранее входивший в состав «Роскосмоса», официально обратился в Росавиацию с просьбой приостановить его сертификат эксплуатанта. В настоящее время у компании остается лишь один самолет, а количество сотрудников сократилось почти в пять раз. Основной акционер перестал финансировать перевозчика, а налоговая инспекция уже инициировала судебный процесс о признании компании банкротом. Осведомленные источники издания сомневаются в перспективах спасения авиакомпании, несмотря на имеющиеся допуски и компетенции.

Согласно данным Росавиации, сертификат эксплуатанта авиакомпании «Космос» был приостановлен 20 февраля по ее собственной инициативе. По Федеральным авиационным правилам (ФАП-10), у компании есть 270 дней на восстановление документа, но для этого необходимо избежать введения внешнего управления. Между тем, в ноябре 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в Арбитражный суд Москвы иск о признании «Космоса» банкротом. К делу также присоединился Специальный летный отряд (СЛО) Минобороны. Очередное заседание суда по этому делу назначено на 19 марта.

СЛО Минобороны приобрел контрольный пакет акций «Космоса» в конце 2022 года, заплатив символический 1 рубль за 75% минус 1 акцию. Остальные акции остались в собственности «Роскосмоса». На момент сделки чистый убыток компании за предыдущие пять лет составлял около 700 млн рублей, а ее авиапарк включал три самолета: один Ту-134 и два Як-42. Сейчас в парке компании, по данным Росавиации, остался только один Як-42. При этом общая задолженность «Космоса» уже приближается к 900 млн рублей: более 400 млн рублей компания должна «Роскосмосу», порядка 300 млн рублей — СЛО Минобороны, свыше 100 млн рублей — ФНС и около 20 млн рублей — собственным сотрудникам.

В 2023 году в компании работало более 200 человек, однако к началу 2025 года численность сотрудников сократилась примерно до 40. Источники «Ъ» сообщают, что с 2024 года новый акционер прекратил выделение займов на погашение налоговой задолженности, что еще больше усугубило положение перевозчика. В Минобороны и «Роскосмосе» комментировать ситуацию отказались, а в самой авиакомпании подтвердили приостановку сертификата, отметив, что полеты пока продолжаются на основании свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения.

«При улучшении финансовой ситуации будет рассмотрен вопрос о возобновлении использования коммерческого сертификата», — заявили в «Космосе». Однако для этого авиакомпании необходимо увеличить свой флот до как минимум трех самолетов. В настоящий момент, по данным «Ъ», перевозчик ведет переговоры с владельцами Як-42 об их аренде на условиях летно-технической эксплуатации.

Источники «Ъ» отмечают, что основной акционер утратил интерес к проекту, что, по их мнению, связано с изменениями в руководстве Минобороны. До апреля 2024 года куратором авиакомпании был бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов. Однако после его ареста по делу о взятке поддержка перевозчика со стороны ведомства прекратилась.

Бывшие сотрудники «Космоса» утверждают, что руководство компании неоднократно пыталось выйти на связь с основным акционером, но все обращения оставались без ответа. Генеральный директор «Космоса» Михаил Смирных, пришедший в компанию в мае 2024 года, предлагал различные варианты выхода из кризиса, включая сокращение штата и реструктуризацию задолженности. Однако его инициативы не встретили поддержки, и, по словам источников «Ъ», он безуспешно пытался уволиться после того, как стало ясно, что финансирование не возобновится.

Авиакомпания «Космос» была основана в 1995 году на базе Ракетно-космической корпорации «Энергия». Ее лицензии позволяли перевозить опасные грузы, включая легковоспламеняющиеся и ядерные материалы. Перевозчик выполнял рейсы в интересах «Роскосмоса» и его структур, имел допуски на полеты в Китай, страны ЕС, Юго-Восточную Азию и Африку. С 2019 года «Космос» также осуществлял пассажирские перевозки в Арктике, перевозя военнослужащих, их семьи и гражданских специалистов.

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