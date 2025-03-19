30-тысячный Дзержинск остался без горячей воды и отопления
- 19.03.2025, 17:28
На центральных сетях теплоснабжения произошла авария.
30-тысячный райцентр Дзержинск 19 марта остался без отопления и горячей воды.
Как сообщает «Еврорадио», около 13:30 произошел порыв на центральных магистральных теплосетях города. Подогрев и горячую воду по всему городу пришлось отключить, так как авария произошла на центральной теплосети.
Работники Дзержинского ЖКХ уже занялись ремонтом на улице Пролетарской.
В связи с ремонтными работами временно перекрыто движение автотранспорта по улице Пролетарской от дома 32 по улице Минской до Почтового переулка.
Кстати, две недели назад похожая коммунальная авария уже случалась в Дзержинском районе. Тогда без воды оставались жители части поселка Фаниполь, а также деревень Подсосонье и Холма (Фанипольский сельсовет).
Подобные аварии в последнее время стали происходить все чаще в разных регионах страны, так как инфрастуктура требует восстановления.