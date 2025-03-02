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Израиль готов к удару по Сирии для защиты друзов

  • 2.03.2025, 5:55
Израиль готов к удару по Сирии для защиты друзов

ЦАХАЛ получил приказ о повышении боеготовности.

Израиль готов защищать друзскую деревню в Сирии. Израильская армия (ЦАХАЛ) получила приказ о повышении боеготовности.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского села в Сирии, которое сейчас находится под атакой сирийских сил.

Нападению подверглась деревня Джарамана, расположенная в окрестностях Дамаска. Она стала целью сирийских повстанческих сил.

Заметим, что друзы - это религиозная и этническая группа, проживающая преимущественно в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании.

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