Израиль готов к удару по Сирии для защиты друзов
- 2.03.2025, 5:55
ЦАХАЛ получил приказ о повышении боеготовности.
Израиль готов защищать друзскую деревню в Сирии. Израильская армия (ЦАХАЛ) получила приказ о повышении боеготовности.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Кац поручили ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского села в Сирии, которое сейчас находится под атакой сирийских сил.
Нападению подверглась деревня Джарамана, расположенная в окрестностях Дамаска. Она стала целью сирийских повстанческих сил.
Заметим, что друзы - это религиозная и этническая группа, проживающая преимущественно в Ливане, Сирии, Израиле и Иордании.