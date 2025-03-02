Стало известно, что посоветовал Стармер Зеленскому

Стало известно, что посоветовал Стармер Зеленскому8
- 2.03.2025, 11:54
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Приоритет Британии — сделать все возможное для защиты Украины.
После перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским британский премьер Кир Стармер посоветовал Зеленскому наладить отношения с Трампом.
Об этом изданию Financial Times сообщили неназванные британские чиновники.
«Приоритет премьер-министра - сделать все возможное для защиты Украины. Это означает, что США должны быть привлечены. Вы ( Зеленский. - Ред.) должны исправить эти отношения и вернуться к соглашению о полезных ископаемых», - цитирует собеседника издание.
После встречи с Зеленским в субботу Стармер позвонил Трампу и президенту Франции Эмманюэлю Макрону и что переговоры были «сосредоточены на продвижении вперед».
Один из соратников Стармера сообщил FT, что премьер-министр убежден, что «есть только одни переговоры - и это президент Трамп».
Поэтому Стармер призвал Трампа и Зеленского завершить соглашение, чтобы «позволить США поделиться частью минеральных богатств Украины».
В материале также акцентируется внимание на том, что Макрон призвал президентов США и Украины забыть о своих разногласиях, добавив, что «Европе все еще нужен Трамп, чтобы помочь обеспечить мир».