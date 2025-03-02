На стиральной машине есть кнопка, секрет которой хотят узнать многие 2 2.03.2025, 14:15

5,634

Американка показала, что будет, если ее нажать.

Иногда даже опытных домохозяек можно удивить некоторыми советами. К примеру, в сети распространяется интересная информация о секретной кнопке, которая облегчает процесс очистки барабана.

Благодаря этой кнопке можно включить режим самоочистки барабана и избавиться от необходимости мыть его вручную, пишет «24 Канал» со ссылкой на тикток домохозяйки Линси.

Об этом рассказала американская домохозяйка. По ее словам, нужно нажать и удерживать кнопку ополаскивания в течение 5 секунд. Через это время запустится режим автоматической очистки. Во время полоскания стиральная машинка избавится от грязи, остатков моющего средства и плохого запаха.

Очень важно, время от времени очищать барабан стиральной машины. Такая очистка даже продлевает срок машины и поддерживает ее в чистом и рабочем состоянии. Впрочем, не все модели поддерживают этот режим, поэтому стоит присмотреться к тому, есть ли в вашей стиральной машине такая функция.

#laundry #laundryroom #washingmachine #selfcleaning #cleaning #cleaningmode #tryit #moneysaver #moneysavingtips ♬ Excited - July 7 @lynsey_queenofclean This is such a fabulous function, and I can’t believe how many of you didn’t realise your machine had this function. So, I had to pop it on the grid after my stories blow up yesterday. Most @hotpoint.co.uk machines have this function as well as other brands so check your instruction manual. With this function you don’t need to worry about mould or mildew build-up as the machine will take care of it. The self-cleaning cycle uses high-temperature water and chemicals to clean the interior of the machine thoroughly. Did you know this? #simpletip

Барабан стиральной машинки кроме этого лайфхака можно очистить еще несколькими методами. Чтобы почистить стиральную машину, выберите стирку с самой высокой температурой, добавьте 4 стакана уксуса и запустите цикл. После того, как машинка заполнится водой, дайте ей так постоять час. Уксус прекрасно справляется с очисткой стенок от накипи.

Через час запустите снова цикл стирки и подождите пока вода полностью стечет, а дальше запустите еще один цикл стирки с одним стаканом соды и несколькими каплями эфирного масла.

Также можно почистить машинку лимонной кислотой. В лоток для моющих средств нужно насыпать 100 граммов кислоты или непосредственно в барабан. После этого запустите цикл стирки и подождите пока он не закончится.

Соль также хорошо справляется с запахом плесени и тщательно промывает все загрязнения в стиральной машинке. Ее можно использовать, если других веществ не нашлось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com