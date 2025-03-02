Великобритания выделила Украине кредит в $3 млрд на оружие за счет российских активов 2.03.2025, 15:01

Стало известно, когда поступит первый транш.

Великобритания выделила Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов ($2,84 млрд) на поддержку обороноспособности.

Займ будет обслуживаться и погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.

Соглашение подписали канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз и министр финансов Украины Сергей Марченко.

Кредит предоставляется на 30 лет. Первый транш в 752 млн фунтов стерлингов должен поступить Киеву в конце следующей недели, сообщило правительство Великобритании.

«Безопасная и надежная Украина — это безопасное и надежное Соединенное Королевство. Данное финансирование укрепит вооруженные силы Украины и поставит ее в наиболее сильное положение в критический момент войны», — подчеркнула Ривз.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию и сообщил, что средства пойдут на производство оружия в Украине.

«Именно так справедливо: платить должен тот, кто начал войну», — отметил он.

Соглашение было подписано в день встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Зеленского 1 марта. Лондон назвал это доказательством «непоколебимой и постоянной поддержки украинского народа».

Данные средства являются частью кредита в $50 млрд, обещанного странами G7. В рамках него Украина уже получила $1 млрд от США и 3 млрд евро от ЕС, напомнил Минфин страны.

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