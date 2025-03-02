В ТЦ в Подмосковье произошла стрельба 2 2.03.2025, 18:09

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Пострадали три человека.

В торговом центре «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба после конфликта посетителя и охраны, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала Baza, пострадали три человека, у них ранения в ноги и спину. Очевидцы также рассказали, что у одного из посетителей произошла перепалка с охраной ТЦ.

Mash пишет, что охрана остановила подозрительного мужчину с черной коробкой, после чего началась потасовка. Канал уточняет, что до этого охрана прогнала этого посетителя, он вернулся и началась стрельба. Baza также сообщает, что перед тем, как мужчина открыл огонь, охрана избила и прогнала его из ТЦ, и он пришел назад с оружием.

SHOT передает, что мужчина был одет во все черное, у него был чемодан. Канал тоже сообщает о трех пострадавших — самом стрелке и двух охранниках. Предварительно, мужчина вел огонь из травматического оружия и сделал шесть выстрелов. «Осторожно, новости» пишет о трех выстрелах.

ТАСС в оперативных службах подтвердили, что посетителей «Красного кита» эвакуировали из-за звуков стрельбы.

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