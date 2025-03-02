Ученые обнаружили планету, которая не должна существовать 2 2.03.2025, 19:29

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Она находится очень близко к звезде.

Астрономы с помощью телескопа «Уэбб» исследовали экзопланету LTT 9779 b. Это один из редких «горячих нептунов» — планет, находящихся очень близко к звезде. Она делает полный оборот менее чем за сутки, а температура на дневной стороне достигает 2000 градусов. Несмотря на это, атмосфера планеты не исчезла, а ее поверхность скрывают облака.

«Найти объект такого типа на таком небольшом расстоянии от звезды — все равно что обнаружить снежок, не растаявший в огне», — объясняет Луи-Филипп Куломб из Монреальского университета, возглавивший исследование. По его словам, это открытие помогает понять, как планеты адаптируются к экстремальным условиям.

Считается, что подобные планеты быстро теряют газовую оболочку из-за излучения звезды. Однако у LTT 9779 b атмосфера не только сохранилась, но и содержит облака, отражающие свет. Кроме того, «Уэбб» выявил температурные различия на поверхности. Западная сторона сравнительно прохладная и покрыта облаками, а восточная прогрета до экстремальных значений. При этом ветры переносят тепло, вызывая температурные аномалии.

Исследователи предполагают, что планета изначально находилась дальше от звезды, а затем мигрировала ближе. Это могло позволить ей частично сохранить атмосферу. Однако со временем она, вероятно, будет испаряться. LTT 9779 b открывает новые возможности для изучения атмосфер экзопланет и их взаимодействия с излучением звезды. Ученые продолжат наблюдения, чтобы понять, как подобные миры формируются и эволюционируют.

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