Трамп со словами о «конце света» нажал на «красную кнопку» 3 20.03.2025, 9:09

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Глава Белого дома сделал это по просьбе журналистки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что красная кнопка на столе в Овальном кабинете Белого дома нужна для заказа диетической колы. Об этом он рассказал журналистке Fox Лоре Ингрем.

Глава Белого дома, беседуя с журналисткой, подошел к своему столу и нажал на красную кнопку. «Они говорят, если я нажму на нее, то наступит конец света», — сказал американский лидер в ответ на просьбу Ингрем показать ему «кнопку колы».

Трамп установил в Овальном кабинете кнопку для заказа диетической колы после инаугурации. Кнопка присутствовала во время предыдущей каденции Трампа, однако затем ее убрал сменивший его на посту экс-президент США Джо Байден.

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