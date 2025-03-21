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Удар по «Энгельсу»: Украина поймала россиян на глупой ошибке

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  • 21.03.2025, 18:45
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Удар по «Энгельсу»: Украина поймала россиян на глупой ошибке

В результате вырос зрелищный «грибочек».

Украинские дроны атаковали российский военный аэродром «Энгельс» после того, как россияне выкатили на открытую площадку 60 контейнеров с ракетами, и об этом стало известно Силам обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, пишет unian.net.

Он отметил, что склад боеприпасов, горючего и технико-эксплуатационная часть являются обычными элементами любого военного аэродрома. В частности на аэродроме «Энгельс» базируются как ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, так и бомбардировщики Ту-22М3. Именно поэтому на этой авиабазе хранились и крылатые ракеты, и авиабомбы.

«Так что в общем, все же такая инфраструктура аэродрома логична... Единственное что, там россияне умудрились выкатить более 60 контейнеров просто на площадку возле складов», - рассказал эксперт.

По его данным, в этих контейнерах были ракеты, с которыми россияне проводили какие-то действия - технический осмотр, или что-то другое. Как отметил аналитик, когда украинские аналитики увидели на спутниковых снимках такое «зрелище», удержаться от того, чтобы не среагировать, «было просто невозможно».

«И россиянам прилетело, конечно. Прилетело красиво - вырос зрелищный «грибочек», - добавил Романенко.

В то же время он отметил, что этот удар сильно не скажется на массированных ракетник ударах оккупантов. В частности, у противника много таких складов и налажено серийное производство соответствующих ракет.

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