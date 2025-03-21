Британия заказала для Украины производство 5000 ракет 1 21.03.2025, 23:19

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Их изготовит ирландская компания.

Правительство Великобритании и ирландская компания Thales подписали соглашение об изготовлении более 5000 противотанковых управляемых ракет для Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщает издание The Economist.

По данным издания, крупный заказ свидетельствует о росте предприятия. В частности, в течение следующих двух лет количество работников, насчитывающее 850 человек, увеличится до 1050, и Thales откроет третий завод в Северной Ирландии.

The Economist добавляет, что из-за некоторых изменений в политике нового президента США Дональда Трампа Северная Ирландия может получить больше оборонных заказов.

Как считает экономист Ольстерского университета Эсмонд Бирни, другая компания, Harland and Wolff, которая построила Титаник, также может получить больше контрактов.

«Сейчас Северная Ирландия является местом мира и хочет, чтобы о ней знали. Она приняла украинских беженцев, и все основные партии поддерживают сопротивление российскому вторжению. Но установление мира в Украине и сохранение мира в остальной Европе может означать больше оборонных контрактов для этой провинции — как бы неудобно это ни было для некоторых», — говорится в материале.

В то же время первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нилл выступила против увеличения количества заказов и заявила, что считает сделку с Thales «невероятной».

«Вместо того, чтобы тратить деньги на оружие для войны, я бы предпочла, чтобы их инвестировали в развитие государственных услуг», — заявила она.

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