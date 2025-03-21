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СМИ: Байден хочет вернуться в политику, чтобы помочь демократам

  • 21.03.2025, 23:40
СМИ: Байден хочет вернуться в политику, чтобы помочь демократам

Экс-президент США хочет собирать деньги для коллег-демократов.

Бывший президент США Джо Байден заявил некоторым лидерам Демократической партии, что он будет собирать средства, проводить кампанию и делать все необходимое, чтобы демократы вернули утраченные позиции во власти. Об этом 21 марта пишет NBC News со ссылкой на людей из его окружения.

По словам источников, в прошлом месяце Байден провел личную встречу с новым председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил свою помощь на фоне падения рейтингов партии.

Бывшая первая леди Джилл Байден также готова вести кампанию и собирать деньги для коллег-демократов, сообщил источник их ее окружения.

Отмечается, что экс-президент и его жена планируют написать каждый по книге. Пока Байден разрабатывает тему для своих мемуаров, он консультируется с бывшими высокопоставленными должностными лицами администрации, включая госсекретаря Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана и старших советников Белого дома Майка Донилона и Стива Риккетти.

Пока что попытка Байдена, по данным издания, не удалась, поскольку демократы ищут «убедительного» посланника, и по мнению многих партийных активистов и спонсоров, это не Байден. Он привязан к поражению 2024 года и в свои 82 года является скорее символом прошлого партии, чем ее будущего, утверждают они.

При этом некоторые партийные активисты считают, что Байден – уважаемая фигура, а также что его «любит партия и любят избиратели». Другие утверждают, что напоминание избирателям о провалившейся кампании 2024 года – не лучшая стратегия для партии, которая цепляется за послание и ищет новых, молодых лидеров. Кроме того, многие демократы все еще возмущены решением Байдена снова баллотироваться в 2024 году и оставаться в гонке до тех пор, пока до выборов не останется всего несколько месяцев, из-за чего у его вице-президента Камалы Харрис не оставалось времени на организацию собственной кампании.

Давний сборщик средств для Демократической партии из Филадельфии Алан Кесслерсказал, что в Демократической партии есть много людей, которые, «очевидно, очень разочарованы тем, как все развивалось в прошлом году», но есть много людей, которые «по-прежнему любят Джо Байдена».

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