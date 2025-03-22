Появились новые данные о потерях РФ в результате удара по «Энгельсу»7
- 22.03.2025, 9:16
- 48,156
Украинские военные отработали по целям с «хирургической точностью».
В ночь на 20 марта беспилотники СБУ и Сил спецопераций Украины атаковали стратегический военный аэродром «Энгельс-2» в Саратовской области РФ. По предварительным данным, могли погибнуть два члена экипажа бомбардировщика Ту-95МС, среди них – второй пилот.
В результате удара по военному объекту был зафиксирован пожар, взрывы и детонация боеприпасов. Об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.
Детали и обстоятельства гибели пилотов еще устанавливаются, а официального подтверждения пока нет.
В результате атаки по аэродрому Энгельс-2 могли погибнуть два пилота.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по этому объекту, который кафиры использовали для запуска ракет по Украине.
«Этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения», — говорится в заявлении ведомства.
Украинские военнослужащие отработали по враждебным целям с «хирургической точностью», сообщили проинформированные источники OBOZ.UA. При этом российские системы ПВО действовали неэффективно и попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.
«СБУ с собратьями продолжает с хирургической точностью отрабатывать по ключевым военным объектам РФ, которые являются абсолютно законными военными целями. Такие спецоперации уменьшают возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами», – сообщил источник.
После атаки очевидцы сообщали о сильном дыме в микрорайоне «3-й летный городок», расположенном неподалеку от аэродрома. Российская ПВО пыталась перехватить дроны, но нанесла удары по гражданским зданиям в Саратове и Энгельсе.