закрыть
23 марта 2025, воскресенье, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области

3
  • 23.03.2025, 9:32
  • 3,508
Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области

По ней перебрасывали военные грузы.

Агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар «Атеш» провели диверсию в Смоленской области России. Путем поджога они уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге в районе села Перенка.

По этому маршруту враг перевозил технику и военные грузы в сторону фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«Ранее нами неоднократно фиксировалось перемещение военных грузов и техники по данному маршруту в сторону Брянской и далее Курской областей», – уточнили диверсанты.

По их совам, в результате действий агентов была нарушена логистика оккупантов – задержаны перевозки грузов, предназначенных для снабжения войск РФ на линии фронта.

Также агенты отметили, что продолжают наблюдать за логистическими и военными объектами на территории России, техникой и личным составом.

«Мы продолжим бить по объектам в РФ и передавать информацию Силам обороны Украины! Мы призываем присоединяться к нам небезразличных граждан РФ. Граждан, которые понимают, что существующий преступный режим не ценит человеческую жизнь и лишает страну будущего», – подчеркнули в «Атеш».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко