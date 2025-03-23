Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Смоленской области 3 23.03.2025, 9:32

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По ней перебрасывали военные грузы.

Агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар «Атеш» провели диверсию в Смоленской области России. Путем поджога они уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге в районе села Перенка.

По этому маршруту враг перевозил технику и военные грузы в сторону фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«Ранее нами неоднократно фиксировалось перемещение военных грузов и техники по данному маршруту в сторону Брянской и далее Курской областей», – уточнили диверсанты.

По их совам, в результате действий агентов была нарушена логистика оккупантов – задержаны перевозки грузов, предназначенных для снабжения войск РФ на линии фронта.

Также агенты отметили, что продолжают наблюдать за логистическими и военными объектами на территории России, техникой и личным составом.

«Мы продолжим бить по объектам в РФ и передавать информацию Силам обороны Украины! Мы призываем присоединяться к нам небезразличных граждан РФ. Граждан, которые понимают, что существующий преступный режим не ценит человеческую жизнь и лишает страну будущего», – подчеркнули в «Атеш».

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