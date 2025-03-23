Инициатива Трампа для богачей за день принесла США пять миллиардов долларов 8 23.03.2025, 10:42

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Программное обеспечение для «золотых карточек» разрабатывает Илон Маск.

За день Соединенные Штаты Америки заработали на инициативе президента Дональда Трампа для богачей 5 миллиардов долларов. Штаты продали 1000 иммиграционных «золотых карточек».

Об этом рассказал в подкасте All-In Podcast министр торговли США Говард Лутник. Известно, что каждая такая карточка стоит 5 миллионов долларов.

По словам Лутника, Трамп уверен, что удастся заработать на этой инициативе минимум 5 триллионов долларов. Сейчас есть 37 миллионов потенциальных покупателей «золотых карточек».

Министр отметил, что идея о продаже таких карточек пришла к Трампу, когда он общался с инвестором Джоном Полсоном – впоследствии к разработке инициативы присоединился и сам Лутник.

Программное обеспечение для этих карточек разрабатывает Илон Маск.

Иммиграционные «золотые карточки» Трампа

В феврале президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал продажу «золотых карточек», которые будут позволять проживание в стране. Тогда республиканец допустил, что доступ к этой инициативе могут иметь и российские олигархи. По его словам, среди них есть «очень приятные люди».

«Мы будем продавать «золотую» карту. У вас есть «зеленая» карта, а это «золотая» карта. Мы собираемся поставить цену на эту карту около 5 миллионов долларов, и это даст вам привилегии «зеленой» карты, а также это будет путь к гражданству. И состоятельные люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту», – говорил тогда Трамп.

Министр торговли США Говард Лутник отмечал, что «золотая карта» придет на замену государственной программе виз EB-5 для иммигрантов-инвесторов.

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