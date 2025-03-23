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Инициатива Трампа для богачей за день принесла США пять миллиардов долларов

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  • 23.03.2025, 10:42
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Инициатива Трампа для богачей за день принесла США пять миллиардов долларов

Программное обеспечение для «золотых карточек» разрабатывает Илон Маск.

За день Соединенные Штаты Америки заработали на инициативе президента Дональда Трампа для богачей 5 миллиардов долларов. Штаты продали 1000 иммиграционных «золотых карточек».

Об этом рассказал в подкасте All-In Podcast министр торговли США Говард Лутник. Известно, что каждая такая карточка стоит 5 миллионов долларов.

По словам Лутника, Трамп уверен, что удастся заработать на этой инициативе минимум 5 триллионов долларов. Сейчас есть 37 миллионов потенциальных покупателей «золотых карточек».

Министр отметил, что идея о продаже таких карточек пришла к Трампу, когда он общался с инвестором Джоном Полсоном – впоследствии к разработке инициативы присоединился и сам Лутник.

Программное обеспечение для этих карточек разрабатывает Илон Маск.

Иммиграционные «золотые карточки» Трампа

В феврале президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал продажу «золотых карточек», которые будут позволять проживание в стране. Тогда республиканец допустил, что доступ к этой инициативе могут иметь и российские олигархи. По его словам, среди них есть «очень приятные люди».

«Мы будем продавать «золотую» карту. У вас есть «зеленая» карта, а это «золотая» карта. Мы собираемся поставить цену на эту карту около 5 миллионов долларов, и это даст вам привилегии «зеленой» карты, а также это будет путь к гражданству. И состоятельные люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту», – говорил тогда Трамп.

Министр торговли США Говард Лутник отмечал, что «золотая карта» придет на замену государственной программе виз EB-5 для иммигрантов-инвесторов.

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