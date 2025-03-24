Z-активисту пришлось публично извиняться за антиукраинские надписи на домах в Судже 24.03.2025, 11:49

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Въезд в российский город до сих пор закрыт.

Z-рэпер Аким Апачев приехал в освобожденную российскими войсками Суджу Курской области и оставил на зданиях антиукраинские надписи. Пользователи интернета раскритиковали в местных пабликах действия музыканта, обратило внимание «7х7».

22 марта в Telegram-канале Z-военкора Семена Пегова WarGonzo (у него почти миллион подписчиков) появилось видео поездки Апачева в Суджу. Он написал баллончиком на стенах зданий «Хохлы сосите ***», «Русский мир Z», «Труба до Киева доведет», «Я видел Дугину, и это был не сон» и другое.

Видео опубликовали и городские сообщества в Telegram и во «ВКонтакте». Их подписчики в основном восприняли его резко негативно — они осуждали Апачева за вандализм, а также возмущались самим фактом того, что его пустили в город, хотя въезд туда закрыт. Сам Апачев позже в комментариях начал оскорблять жителей Суджи и угрожать им.

Когда о произошедшем написали многие СМИ, за местных жителей вступился врио губернатора Александр Хинштейн. Он пообещал заявить в полицию и прокуратуру на Апачева. По словам чиновника, в действиях рэпера усматриваются три административных правонарушения: нарушение запрета на въезд в Суджу, использование ненормативной лексики в публичном пространстве, а также порча имущества и вандализм. Хинштейн назвал случившееся «наглой провокацией».

После этого Апачев записал видеообращение к жителям Суджи, в котором заявил, что «никого не хотел обидеть своими граффити». В видео он также отрицает, что «назначал стрелки» жителям города, недовольным его поведением.

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