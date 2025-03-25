Президент Германии официально отправил Шольца и его правительство в отставку 25.03.2025, 23:29

Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил канцлера за реакцию на агрессию РФ.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал документы об увольнении канцлера Олафа Шольца и 14 министров его правительства. В то же время они продолжат выполнять свои обязанности, пока не будет сформировано новое правительство.

Об этом во вторник, 25 марта, сообщает Spiegel.

Перед церемонией Штайнмайер напомнил о ключевых вызовах, с которыми столкнулось правительство: пандемии коронавируса, полномасштабном вторжении России против Украины, нападении ХАМАСа на Израиль и боевых действиях в Секторе Газа.

«Вам, как федеральному правительству, часто приходилось действовать очень быстро и решительно. Им пришлось ориентироваться на неизведанной территории и искать новые пути», — подчеркнул президент.

Штайнмайер поблагодарил канцлера Шольца за его реакцию на полномасштабное вторжение России в Украину, назвав действия правительства «огромным подвигом силы».

Он отметил, что кабинету Шольца удалось укрепить обороноспособность Германии и обеспечить стабильное энергоснабжение в стране во время первой зимы после начала полномасштабной войны в Украине. Это также позволило принять значительное количество беженцев. Штайнмайер подчеркнул, что эти достижения заслуживают уважения.

Несмотря на официальное увольнение, члены правительства будут оставаться на своих должностях как исполняющие обязанности, пока не будет сформирован новый состав кабинета.

Во вторник депутаты нового созыва Бундестага провели первое заседание. Открыл заседание самый старший по должности депутат — Грегор Гизи из партии левых.

В своей речи он предложил создать комитеты для обсуждения сложных и спорных вопросов, в частности относительно справедливого распределения налогов, финансирования системы здравоохранения и сокращения бюрократии. Также Гизи обратился к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру с инициативой создания комитета по защите демократии.

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