Житель Гродно украл у мошенников деньги 5 26.03.2025, 17:44

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Теперь на него завели уголовное дело.

Житель Гродно обворовал мошенников и сам получил уголовное дело.

Молодой парень нашел в интернете предложение о подработке. По условиям, он должен был оформить виртуальную карту на свое имя и передать ее реквизиты третьему лицу за 100 рублей.

Вскоре ему пришло новое предложение. Парню снова поручили оформить банковскую карту на свое имя. При этом молодого человека предупредили, что на эту карту будут поступать деньги, которые потом нужно будет перевести на определенный банковский счет. В этот момент он стал догадываться, что связался с мошенниками. Но решил согласиться, чтобы решить свои финансовые проблемы, рассказали в милиции.

На карту перевели более 6,2 тысячи рублей. «Работодатель» рассказал, куда нужно отправить эти деньги. Но молодой человек перевел деньги на личный счет и расплатился ими по долгам.

На гродненца завели уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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