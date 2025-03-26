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Администрация Трампа приостановила выдачу грин-карт

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  • 26.03.2025, 20:02
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Администрация Трампа приостановила выдачу грин-карт

Даже прошедшим одобрение беженцам.

В США временно остановили обработку заявок на получение грин-карт от беженцев и лиц, получивших убежище в стране, в рамках усиления проверок мигрантов, сообщает RTVi со ссылкой на CBS News. Это решение — часть масштабного ужесточения соответствующей политики, включающего депортации, отзыв временных статусов и дополнительный скрининг соцсетей.

По данным CBS News, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) получила указание приостановить рассмотрение запросов на постоянное проживание от этих категорий мигрантов. Как пояснили в Министерстве внутренней безопасности (DHS), мера направлена на «дополнительные проверки для выявления потенциального мошенничества, угроз общественной безопасности или национальной безопасности» в соответствии с указами Трампа, которые он подписал сразу после своей инаугурации.

Власти ссылаются на два исполнительных указа: один требует «максимально возможной проверки» всех въезжающих или уже находящихся в стране мигрантов, другой позволяет признавать мексиканские картели и группировки вроде Tren de Aragua террористическими организациями.

Беженцы и получившие убежище проходят многоэтапную проверку перед допуском в США, включая медосмотры, собеседования и фоновые проверки, занимающие годы. С момента нахождения в Штатах и до получения грин-карт власти проверяют, нет ли у заявителей судимостей или чего-то еще, что может лишить их права на получение статуса законного постоянного жителя.

Однако теперь их ждет повторный скрининг, включая возможную проверку соцсетей. Лора Коллинз из Института Джорджа Буша-младшего напомнила в беседе с NBC Los Angeles, что при первом президентском сроке Дональда Трампа USCIS требовала идеального заполнения форм, вплоть до пробелов и букв: «Если у вас не было второго имени, анкету возвращали».

Параллельно администрация отзывает временный статус у более чем 500 тыс. мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, прибывших по программе гуманитарного пароля при Джо Байдене. Им дали 30 дней на добровольный выезд под угрозой депортации. Трамп также отказался продлевать «Временный защищенный статус» (TPS) для венесуэльцев и гаитян, что затронет сотни тысяч человек.

Ранее, в феврале, власти уже приостанавливали рассмотрение заявок от выходцев из Латинской Америки и Украины, прибывших по аналогичным программам. В DHS заявили, что эти мигранты были «поверхностно проверены» при Байдене, а программы «страдали от мошенничества».

Кроме того, USCIS ужесточает проверку соцсетей для соискателей гражданства, грин-карт и убежища. Хотя мониторинг соцмедиа применялся и раньше, теперь заявители обязаны сами предоставлять аккаунты для анализа.

Эксперты указывают, что подобные меры в прошлом приводили к кризису в USCIS: из-за сокращения числа обращений и роста затрат на проверки в 2020 году агентство столкнулось с дефицитом в 1,2 млрд долларов.

«Замедляя обработку заявок, USCIS теряет доходы от пошлин, что сокращает штат и подрядчиков», — поясняет Коллинз.

Несмотря на это, администрация продолжает сокращать нелегальные пересечения границы: в феврале задержания на южной границе упали до 8500 — минимума за десятилетия. Однако темпы депортаций после громких рейдов в начале срока замедлились, а оба указа Трампа в настоящее время оспариваются в федеральном суде.

Пока не ясно, как долго продлится приостановка и какие именно проверки будут проводиться.

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