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В секторе Газа проходят протесты против ХАМАС

  • 26.03.2025, 23:37
В секторе Газа проходят протесты против ХАМАС
Надпись на плакате: «Хватит войн»

Демонстранты требуют перемирия с Израилем.

На севере сектора Газа второй день продолжаются протесты против группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Центром протестов стал город Бейт-Лахия, где сотни людей вышли на улицы, скандируя: «ХАМАС – вон!» Митинги проходят и в городе Газа.

По утверждению Associated Press, общее число демонстрантов во вторник и среду близко к двум тысячам человек. Жители Газы требуют окончания войны с Израилем, которая длится уже 17 месяцев, и обвиняют ХАМАС в нежелании прийти к мирному решению. Демонстранты обвиняют также Израиль в бомбёжках, а арабские страны – в недостаточно эффективном посредничестве для разрешения конфликта.

Структуры ХАМАС не комментируют протесты. В их медиа и соцсетях выложены фотографии и видео с протестов, которые названы антивоенными. Однако требования отстранения ХАМАС от власти в подписях к этим публикациям не упоминаются.

Протесты стали реакцией на возобновление ударов Израиля по сектору Газа 18 марта. Израильская армия начала новую наземную операцию в Газе после того, как ХАМАС отказался освободить всех оставшихся заложников, похищенных в ходе нападения на юг Израиля 7 октября 2023 года. До этого с начала января между ХАМАС и Израилем действовал режим прекращения огня, Израилю были переданы около 30 заложников, как живых, так и погибших, однако дальнейшие переговоры зашли в тупик.

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