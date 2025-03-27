В России прошел суд с участием БМЗ 27.03.2025, 13:34

С белорусского предприятия «выбили» долг.

Российская компания «Эрствак», которая занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием, а также их производством, через Арбитражный суд Москвы добилась возврата долга от БМЗ. Это следует из данных, опубликованных на сайте судебного правосудия РФ, пишет «Зеркало».

Российская компания «Эрствак» подала иск против БМЗ осенью прошлого года.

Фирма требовала вернуть задолженность в размере 3,6 млн российских рублей (примерно 131,5 тыс. белорусских рублей по курсу Нацбанка на 27 марта), а также выплатить пеню на 25 тыс. рублей в эквиваленте.

Разбирательство затянулось, и только в марте этого года Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело. В итоге российской компании удалось добиться возврата средств. Почему у белорусского предприятия образовалась эта задолженность, в опубликованном судебном документе не сообщается.

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