В Литве рассказали об операции по поиску пропавших военных США на границе с Беларусью 27.03.2025, 15:13

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Бронемашина до сих пор остается в воде.

Пока военные и пожарные продолжают поиски пропавших американских солдат в Пабраде на границе с Беларусью, министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявляет, что до сих пор спасателям не удалось вытащить гусеничное транспортное средство из водоема. Поэтому остается неясным, могли ли четверо пропавших американских солдат находиться внутри него, сообщает Delfi.

«У нас пока нет такой информации, поскольку сейчас идет очень сложная фаза операции, мы пытаемся получить доступ к транспортному средству, но нет никаких гарантий, что солдаты находятся в нем. Также проверяются другие сценарии, другие варианты», - сказала министр в эфире радио LRT в четверг.

По ее словам, на месте происшествия прилагаются все усилия для извлечения транспортного средства из воды.

«Я разговаривала с руководителем операции утром, конечно, люди работали всю ночь, как литовские, так и американские солдаты, а также пожарные. И есть определенные позитивные признаки того, есть надежда, что более быстрый сценарий может быть реальным из-за определенных возможностей извлечения техники. Всю ночь откачивалась вода, всю ночь выполнялись все остальные действия – укреплялся грунт, чтобы могла прибыть и дополнительная тяжелая техника, не повредив газопровод», - подчеркнула Шакалене.

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