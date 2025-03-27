Уволили чиновницу из Гомеля, которая подозрительно долго сидела с закрытыми глазами на «инаугурации» Лукашенко

Уволили чиновницу из Гомеля, которая подозрительно долго сидела с закрытыми глазами на «инаугурации» Лукашенко12
- 27.03.2025, 15:27
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Этот момент попал в официальную трансляцию.
Управделами Гомельского облисполкома Елена Кличковская, которая во время речи Александра Лукашенко на своей «инаугурации» долго сидела с закрытыми глазами, лишилась своей должности. Внимание на это обратило издание «Флагшток».
Кресло Кличковской занял Алексей Васюченко. Его кандидатуру 27 марта согласовал Александр Лукашенко. На прежней должности в качестве главы администрации Новобелицкого района Алексей Васюченко проработал меньше года.
Во время инаугурации Александра Лукашенко теперь уже экс-управделами Гомельского облисполкома как минимум шесть секунд сидела с закрытыми глазами. Этот момент попал в официальную трансляцию церемонии.
«Стал ли сон во время официального мероприятия Александра Лукашенко причиной увольнения чиновницы, неизвестно», — уточнило издание.