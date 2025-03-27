«Экономика подходит к точке перелома» 27.03.2025, 16:47

Рост российской промышленности замедлился почти до нуля.

«Пузырь» военной экономики, надутый в России после вторжения в Украину, начинает стремительно сдуваться, пишет The Moscow Times.

Как сообщил Росстат, в феврале темпы роста промышленного производства в стране упали до ничтожных 0,2% год к году. По сравнению с январем (2,2%) промышленный рост в экономике замедлился в 11 раз, а если сравнивать с четвертым кварталом прошлого года (5,9%) — более чем в 29 раз.

Предприятия ВПК, согласно статистике, продолжают переживать производственный бум: выпуск «готовых металлических изделий» (в эту категорию Росстат включает снаряды и бомбы) растет на 22,5% в годовом выражении, а «прочих транспортных средств» (к которым относятся танки и военная техника) — на 33,6%.

Но гражданские отрасли находятся на грани рецессии или уже скатились в нее. Заводы одежды и обуви, от которых власти ждали замены ушедшим иностранных брендам, сократили выпуск на 0,5% в феврале и на 1,8% за два месяца. Производство продуктов питания снизилось на 3%, а напитков — обвалилось на 11,3%. Из-за ограничений ОПЕК+ и ужесточения санкций сокращается добыча полезных ископаемых — на 4,9% год к году.

«Экономика подходит к точке перелома», — заявил в Совете Федерации 24 марта замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. В 2023-24 гг российский ВВП, согласно официальной статистике, два года подряд рос на 4,1% — с рекордной за 14 лет скоростью. Но сейчас в промышленности фактически состоялся переход к стагнации, пишут эксперты ЦМАКП: рост производства танков и бомб перестал компенсировать упадок в гражданских отраслях.

Цифры по промышленности говорят о том, что в феврале российская экономика могла уйти в рецессию: ВВП с большой вероятностью оказался ниже, чем годом ранее, указывает экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Во многом замедление промышленности объясняется календарным фактором, напоминает она: прошлый год был высокосным, и в феврале было на один календарный день больше. Впрочем, даже по месячным данным видно, что объемы выпуска сейчас ниже, чем были в конце прошлого года, отмечает инвестбанкир Евгений Коган.

На промышленность давят высокая процентная ставка ЦБ и усиление санкций: предприятия сократили инвестиционные планы, началось кредитное сжатие, а в отдельных отраслях резко выросла долговая нагрузка, что может привести к цепочке банкротств уже в первой половине текущего года, предупреждает ЦМАКП.

Возможное перемирие в Украине, которое Кремль обсуждает с Западом, может обернуться новой волной проблем, поскольку экономика привыкла жить в условиях гигантских военных расходов, считает Александр Коляндр, научный сотрудник CEPA (Center of European Policy Action).

Ради вливаний в оборону правительство жертвует медициной и образованием, но сократить военный бюджет едва ли возможно, считает Коляндр: это оставит без денег заводы ВПК и подвесит в воздухе судьбу десятков тысяч рабочих, нанятых для снабжения армии. При этом технологически Россия остается отсталой страной, зависимой от hi-tech импорта, а санкции заложили почву для кризиса в стиле позднего СССР 1980х, предупреждает эксперт.

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