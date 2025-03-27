В США могут объявить дефолт по госдолгу через полгода 27.03.2025, 21:51

Сейчас долг США превышает $36 трлн.

США могут оказаться на грани дефолта уже к августу, предупреждает бюджетное управление Конгресса (CBO).

Федеральное правительство может объявить технический дефолт, когда потолок госдолга не поднимут. По оценке ведомства, текущая ситуация позволяет обслуживать обязательства лишь до конца лета, максимум — до сентября. Если расходы окажутся выше прогнозов, то средства могут закончиться уже в мае или июне, добавляют аналитики.

«Если лимит долга не будет повышен или приостановлен до исчерпания чрезвычайных мер, правительство не сможет выплатить все свои обязательства. В результате ему придется отложить выплаты по некоторым видам деятельности, объявить дефолт по своим долговым обязательствам или и то, и другое», — говорится в заявлении CBO.

Сейчас долг США превышает $36 трлн. Повышение потолка долга не означает новых расходов, а лишь позволяет оплатить уже принятые обязательства.

Ранее эксперты двухпартийного центра прогнозировали возможный дефолт в период с июля по октябрь. В ближайшие недели ожидается отчет Министерства финансов. В Конгрессе обсуждаются различные подходы. Палата представителей тем временем предлагает все таки повысить лимит на $4 трлн в проекте бюджета. Сенат, в свою очередь, рассматривает альтернативную бюджетную рамку, не включающую повышение потолка госдолга.

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