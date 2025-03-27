Южнокорейские ученые создали «вечную» ядерную батарею 27.03.2025, 23:21

иллюстративное фото

Она способна обеспечивать энергией устройства столетиями без подзарядки.

Исследователи из Научно-технического института Тэгу Кенбук представили новую концепцию ядерной батареи, способной обеспечивать энергией устройства столетиями без необходимости подзарядки. Об этом сообщает The American Chemical Society (ACS).

Технология направлена на замену литий-ионных аккумуляторов, которые со временем деградируют и требуют регулярной подзарядки, что ограничивает применение в таких технологиях, как дроны, системы дистанционного зондирования и даже медицинские импланты.

Как сообщается, в основе новой батареи лежит принцип бета вольтаики — преобразование энергии бета-излучения в электричество. Для этого ученые использовали радиоактивный изотоп углерода, известный как радиоуглерод (углерод-14), который выделяет исключительно бета-частицы.

Радиоуглерод является побочным продуктом ядерных реакций и благодаря своей низкой стоимости, доступности и возможности переработки может стать экологически безопасной альтернативой. При этом его очень медленный распад обещает долговечность батареи, теоретически способной работать тысячелетиями.

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