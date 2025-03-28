Кнессет принял ключевой закон судебной реформы в Израиле 28.03.2025, 2:05

Оппозиция бойкотировала заседание.

Израильский парламент принял в четверг закон, расширяющий полномочия избираемых должностных лиц в процессе назначения судей. По словам министра юстиции Ярива Левина, который инициировал проект, мера направлена на «восстановление баланса» между законодательной и судебной ветвями власти.

Закон был одобрен после многочасовых дебатов 67 голосами «за» при одном голосе «против». Оппозиция бойкотировала утреннее заседание. Всего в Кнессете Израиля 120 депутатов.

Лидер центристской партии Еш Атид Яир Лапид написал в соцсети X, что подал апелляцию в Верховный суд против нового закона от имени нескольких оппозиционных партий всего через несколько минут после голосования.

Принятие закона демонстрирует решимость премьер-министра Биньямина Нетаньяху продвигать предложенную им судебную реформу, которая в 2023 году вызвала массовые протесты — одни из крупнейших в истории страны. Впоследствии изменения отошли на второй план из-за войны в Газе, начавшейся после нападения на Израиль 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС (признана в США и ЕС террористической организацией). Противники Нетаньяху считают продвигаемую им реформу свидетельством авторитарного уклона нынешнего премьера и угрозой демократическим институтам Израиля.

Сейчас в Израиле судьи, включая членов Верховного суда, назначаются комиссией из девяти человек, в которую входят судьи, депутаты и представители коллегии адвокатов, действующие под надзором министра юстиции. По сообщению израильского 9 канала, теперь правящую коалицию в комиссии будут представлять четыре человека, оппозицию – два. Остальные три члена комиссии – председатель и два судьи Верховного суда Израиля. При этом большинство, необходимое для избрания судей, составит пять человек, но при условии, что хотя бы один из них будет представителем коалиции, и еще один — оппозиции.

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