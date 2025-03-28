Вице-президент США и вторая леди прибыли в Гренландию

Вице-президент США и вторая леди прибыли в Гренландию2
- 28.03.2025, 20:46
Самолет приземлился на базе Космических сил США в городе Питуффик.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и вторая леди Уша Вэнс в пятницу прибыли в Гренландию с визитом, который ранее вызвал возмущение как среди гренландской власти, так и в Дании, сообщает «Европейская правда».
Самолет с супругами Вэнс прибыл на базу Космических сил США в городе Питуффик, что на севере Гренландии.
В рамках визита они ознакомятся с ситуацией безопасности в Арктике и встретятся с американскими военнослужащими. Также ожидается выступление Вэнса.
Ранее планировалось, что в Гренландию прибудет только Уша Вэнс, а ее визит будет носить культурно-просветительский характер.
Но из-за существенной критики со стороны как Дании, так и гренландской власти вице-президент США решил присоединиться ко второй леди, а визит изменили, чтобы сосредоточиться на вопросах национальной безопасности.