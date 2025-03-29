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США нанесли масштабные удары по Йемену

  • 29.03.2025, 10:24
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США нанесли масштабные удары по Йемену
иллюстративное фото - американские военные ударили по хуситам в Йемене

Авиация атаковала Сану и другие регионы страны.

Авиация США осуществила массированную атаку по объектам хуситов в Йемене. Удары были нанесены по столице Сане и другим регионам страны.

Об этом сообщает The Times of Israel и Центральное Командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Авиация США утром в пятницу, 28 марта, ударила по объектам на всей подконтрольной хуситам территории Йемена, в частности по районам столицы страны, Саны. Количество ударов оказалось особенно интенсивным, по сравнению с предыдущими днями кампании, начавшейся 15 марта.

По сообщениям подконтрольных повстанцам СМИ, кроме столицы, удары также были нанесены по провинциям Аль-Джауф и Саада.

В результате ударов в Сааде погиб один человек, еще четверо получили ранения. Издание SABA идентифицирует погибшего как гражданское лицо. Полный масштаб разрушений и вероятных жертв пока неизвестен.

Центральное командование Вооруженных сил США обнародовало видео операции.

Боевики хуситов, а также их союзники часто не носят военной формы. Однако аналитики считают, что повстанцы могут занижать количество погибших, поскольку удары наносятся по военным и разведывательным объектам под их контролем.

Многие из этих ударов не были полностью признаны ни хуситами, ни американскими военными, в то время как повстанцы также жестко контролируют доступ к объектам на местах.

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