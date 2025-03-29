ISW: ВСУ значительно продвинулись вглубь Белгородской области 1 29.03.2025, 11:22

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Украинские войска закрепились к северо-западу от Белгорода.

Силы обороны Украины продолжают продвижение в Белгородской области. Как свидетельствуют геолокационные снимки, обнародованные 28 марта, украинские войска закрепились в восточной части Поповки, расположенной к северо-западу от Белгорода. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские «военные корреспонденты» подтвердили продвижение ВСУ к окраинам Поповки, однако назвали этот населенный пункт «серой зоной», не контролируемой ни одной из сторон.

Кроме того, по данным российских блогеров, украинские военные совершили атаки возле населенных пунктов Демидовка (восточнее Поповки) и Графовка (юго-восток от Поповки).

В это время российские войска активизировались на границе с Курской областью. Геолокационные материалы, обнародованные в тот же день, показывают, что подразделения РФ приблизились к северным окраинам Гуево, расположенного южнее города Суджа.

По словам российских военкоров, армия РФ ведет наступательные действия в Курской области неподалеку Олешни (юго-запад от Суджи) и Гоголевки, а также в Сумской области - вблизи Владимировки, Веселовки и Журавки.

В свою очередь, украинские силы продолжают удерживать позиции на юге Гуево, в населенных пунктах Горналь (южнее Гуево) и Олешня.

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