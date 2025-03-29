Самолет российского «Аэрофлота» сломался в воздухе
- 29.03.2025, 17:14
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На борту было 100 человек.
Днем 29 марта пассажирский лайнер Airbus A320 «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в саратовском аэропорту Гагарин. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, причина ЧП — неисправность самолета. Ведомство начало доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Это как минимум третий подобный инцидент с участием лайнеров «Аэрофлота» с начала года, пишет The Moscow Times.
Воздушное судно выполняло рейс SU-1357 Саратов — Москва, пишет «Саринформ». Борт вылетел в 11:10 по местному времени и должен был приземлиться в аэропорту Шереметьево. Однако уже в 11:41 самолет вернулся в аэропорт Гагарин. По данным источника издания, лайнер, который перевозил более 100 пассажиров, развернули в воздухе из-за сигнала о разгерметизации. «Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет», — сообщили в СКР.
10 февраля стало известно, что Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот» (рейс Пхукет — Москва) совершил вынужденную посадку в Бангкоке из-за «технической неисправности» после нескольких часов полета. По данным Thai PBS, причиной инцидента стала неисправность системы шасси.
24 января лайнер «Аэрофлота» Boeing 737-800, следовавший рейсом SU2131 из Стамбула в Москву, вынужденно сел в Астрахани «по техническим причинам» — в салоне сработали индикаторы одной из аварийных систем.