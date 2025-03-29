Предатель Украины Царев рассказал, почему провалилась затея Кремля по захвату Киева за три дня 13 29.03.2025, 21:50

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Олег Царев

Коллаборант фактически обвинил Путина во лжи.

В Кремле сильно недооценили Украину, что привело к провалу так называемой «СВО».

Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины, предатель Олег Царев в интервью пропагандисту Олегу Иванову, пишет «Диалог».

Царев фактически обвинил во лжи диктатора Путина, который на первом этапе войны любил повторять, как «все идет по плану». Так называемая «СВО» провалилась в первые дни, потому что РФ сильно недооценила противника.

«Наверное, было бы глупо говорить, что она (война против Украины — ред.) была удачной. У нас очень любят говорить, что все «идет по плану», но никак не скажешь, что это все по плану.

Не рассчитали силы. Они оказались более готовы, чем мы. Они тероборону создали! На тероборону вообще никто не рассчитывал! У нас до сих пор нет теробороны… Мы заходим в село под Киевом, а у них эта тероборона ушла в леса и все время нас либо минами накрывала, либо «Джавелинами», либо еще чем. Все время эти диверсионные группы… Эти беспокоящие удары. У них оружие было на руках! Они раздали населению оружие, не побоялись. И создали достаточно серьезную, большую тероборону. Вообще никто не считал, что она есть и с ней надо считаться. А в первые дни она очень активно работала, да и потом», — рассказал Царев.

Он отметил, что Россия так и не смогла повторить успешный опыт Украины с теробороной. Кремль не решился вооружить население приграничных областей.

«Если бы у нас в Курской области была тероборона, если бы у нас курские и брянские мужики были с оружием, ВСУ бы просто не сумели зайти!» — заявил коллаборант.

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