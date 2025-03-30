NYT: Украина ударила по Крымскому мосту ракетами ATACMS, повредив его 2 30.03.2025, 13:40

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Атака произошла в рамках секретной операции «Лунный град».

В 2024 году Вооруженные силы Украины нанесли удар по Крымскому мосту американскими ракетами ATACMS в рамках спецоперации с участием США и Великобритании. Об этом сообщила The New York Times, только теперь стали известны детали тайной атаки, которая должна была разрушить ключевой объект оккупированного полуострова.

Как выяснило издание The New York Times, удар по мосту через Керченский пролив был частью секретной операции под кодовым названием Lunar Hail («Лунный град»), разработанной в 2024 году США совместно с Украиной и Великобританией.

Операция была ответом на требования Киева начать возвращение к границам 1991 года и должна была вынудить Россию ослабить военное присутствие в Крыму. Согласно плану, удары должны были нанести по примерно 100 ключевым объектам российской военной инфраструктуры на полуострове.

Центральной целью стал Крымский мост - важнейшая логистическая артерия, соединяющая Россию с оккупированным Крымом.

По информации NYT, Владимир Зеленский лично настаивал на уничтожении моста, считая это одним из символических и стратегически значимых шагов.

Секретная поддержка Запада

Ранее удары по Крымскому мосту считались в США «красной линией», однако в этот раз Белый дом дал зеленый свет. Американские и британские военные, а также ЦРУ втайне работали с украинцами над планом удара, включая использование как ракет, так и морских беспилотников.

Первоначально предполагалось нанести комбинированный удар: ракеты ATACMS должны были поразить слабые участки моста, а дроны подорваться у опор. Но Россия усилила защиту, и Украина приняла решение использовать только ракеты.

Командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи и генерал-лейтенант Антонио Агуто настаивали на отмене или отсрочке, считая, что ATACMS недостаточно для разрушения моста. Однако украинская сторона настояла на ударе.

Атака произошла в августе - теперь это подтверждено

По данным NYT, залп ATACMS по мосту был нанесен в середине августа 2024 года. Вероятно, речь идет о событиях 16 августа, когда Минобороны РФ сообщало о перехвате 12 ракет, но никаких повреждений тогда не признавалось.

Теперь американские чиновники подтвердили изданию, что удар все же достиг цели: мост получил несколько повреждений дорожного полотна («выбоин»), которые позже были оперативно заделаны.

Несмотря на это, операция считается важным демонстративным шагом, который во второй раз за время войны нарушил неприкосновенность объекта, ранее считавшегося символом контроля России над украинским полуостровом.

Политический и военный сигнал

Хотя мост не был разрушен, сам факт удара по нему стал сильным политическим и психологическим сигналом. Операция показала, что даже стратегически важнейшие объекты России могут быть достигнуты высокоточным вооружением и что Киев готов к риску, несмотря на сомнения союзников.

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