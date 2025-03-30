Турцию охватили беспрецедентные протесты

Турцию охватили беспрецедентные протесты1
- 30.03.2025, 13:55
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В Стамбуле на улицу вышли более 2 млн человек.
Протесты, охватившие Труцию после ареста оппозиционера и по совместительству мэра Стамбула Экрема Имамоглу, достигли беспрецедентного для страны масштаба.
В субботу, 29 марта, на улицы города вышли миллионы людей. Детали сообщило турецкое издание Sözcü.
По данным оппозиционеров, в протесте в Стамбуле приняли участие 2,2 млн человек. Власти Турции утверждают, что было меньше протестующих. Судя по кадрам с места, Имамоглу вышло поддержать беспрецедентно большое количество людей. Фиксировались столкновения с полицией, в результате чего были арестованы как минимум 300 граждан.
Всего за 10 дней протестов за решеткой оказались тысячи сторонников Имамоглу. Нынешние протесты, пожалуй, самые масштабные со времен демонстраций в парке Гези в 2013 году.
Лидер Турции Реджеп Эрдоган, находящийся у власти уже более 20 лет и не планирующий уходить, сегодня столкнулся с одним из самых серьезных внутриполитических вызовов.
Эксперты считают, что этот кризис может стать переломным как для Эрдогана, так и для демократии в Турции.
Имамоглу, мэр Стамбула и кандидат в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), был арестован в турции 19 марта 2025 года. Его обвиняют в коррупции, вымогательстве, взяточничестве, отмывании денег и поддержке терроризма. Имамоглу - главный политический конкурент Эрдогана. Считается, что арест оппозиционера имеет политическую подоплеку. Международные организации, такие как Совет Европы и Human Rights Watch, осудили арест, назвав его противоречащим воле народа.