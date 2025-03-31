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Ученые: Любовь к музыке передается по наследству

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  • 31.03.2025, 8:55
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Ученые: Любовь к музыке передается по наследству

Музыкальные вкусы связаны с ДНК.

Международная группа ученых из Германии, Швеции и Нидерландов выяснила, что способность получать удовольствие от музыки имеет генетическую основу. Исследование, опубликованное в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда проанализировала данные более 9000 близнецов. Они сравнили, насколько однояйцевые (с идентичным ДНК) и двуяйцевые (разные гены) близнецы схожи в своих музыкальных предпочтениях и реакции на музыку.

Исследователи оценивали чувствительность к музыкальному вознаграждению (насколько человек эмоционально реагирует на музыку), общую чувствительность к вознаграждению (например, реакцию на еду или деньги) и музыкальные способности (восприятие ритма, мелодии, высоты тона).

Оказалось, что 54% индивидуальных различий в восприятии музыки связаны с ДНК. Гены, влияющие на любовь к музыке, лишь частично пересекаются с теми, что определяют реакцию на другие стимулы (еда, социальное одобрение).

Также выяснилось, что одни генетические пути отвечают за эмоциональный отклик, другие – за желание танцевать или играть в группе.

Ученые планируют определить конкретные участки генома, связанные с музыкальностью. Это может пролить свет на эволюцию человеческого сознания и роль искусства в нашей жизни.

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