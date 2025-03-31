В России начали охоту на призывников 2 31.03.2025, 11:54

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Уклонистов забирали прямо из московского фитнес-клуба.

В Москве в фитнес-клуб Spirit Fitness в ТЦ «Мариэль» на Люблинской улице ворвались сотрудники ОМОНа и военкомата, сообщил накануне MSK1.ru. По данным издания, они провели массовую проверку посетителей. Среди прочего проверяли «информацию о воинской повинности» — искали уклонистов.

Судя по видео от одного из посетителей, всех тренировавшихся, включая девушек, положили «лицом в пол». После этого, как рассказал клиент фитнес-клуба, людей разделили по этническому признаку («русский / нерусский») и проверили у мужчин паспорта. Как пишет Baza, их по двое отводили в раздевалку за документами, а затем — к сотрудникам военкомата. Отпускали парней, у которых отметка о воинском учете была в порядке. Тем, у кого не было с собой документов, выдавали повестку, рассказал каналу один из клиентов клуба (позже Baza написала, что их «забирали с собой для проверки»).

В Spirit Fitness не дали комментарий по поводу облавы, а сотрудники компании рассказали, что подобные акции силовиков происходят повсеместно. «У меня с военкоматом полный порядок, меня отпустили. Но те ребята, которые виляли от военкомата и были без паспорта, встряли в неприятности», — рассказал MSK1.ru один из посетителей. «Идите лесом» со ссылкой на очевидцев пишет, что у представителя военкомата с собой была «толстая папка» с подготовленными для вручения повестками.

Также в обновлении новости об облаве Baza сообщила, что инцидент мог произойти в минувшую пятницу в ходе проверки документов у мигрантов и определение законности их нахождения в РФ. По данным канала, сотрудники военкомата якобы в облаве не участвовали.

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