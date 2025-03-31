ВСУ за неделю уничтожили более 400 артсистем РФ 31.03.2025, 22:57

Главком ВСУ Сырский опубликовал видео.

За минувшую неделю, с 24 по 31 марта, Силы обороны Украины уничтожили 408 артиллерийских систем российских оккупантов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, таких потерь удалось нанести благодаря эффективной контрбатарейной борьбе, атакам дронов и слаженной работе всех подразделений.

Всего с начала 2025 года украинские воины уничтожили уже 4005 артсистем армии РФ.

«Спасибо воинам за эффективную боевую работу. Борьба продолжается!» – подчеркнул Сырский.

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