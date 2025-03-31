закрыть
31 марта 2025, понедельник, 23:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ за неделю уничтожили более 400 артсистем РФ

  • 31.03.2025, 22:57
ВСУ за неделю уничтожили более 400 артсистем РФ

Главком ВСУ Сырский опубликовал видео.

За минувшую неделю, с 24 по 31 марта, Силы обороны Украины уничтожили 408 артиллерийских систем российских оккупантов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, таких потерь удалось нанести благодаря эффективной контрбатарейной борьбе, атакам дронов и слаженной работе всех подразделений.

Всего с начала 2025 года украинские воины уничтожили уже 4005 артсистем армии РФ.

«Спасибо воинам за эффективную боевую работу. Борьба продолжается!» – подчеркнул Сырский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип