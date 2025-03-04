США приостановили военную помощь Украине 71 4.03.2025, 8:02

16,490

Решение принял лично Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп принял решение о приостановлении военной помощи Украине после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Вашингтон отмечает, что партнеры должны «разделять стремление Трампа к миру».

Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, информацию официально подтвердил представитель Белого дома в ночь на 4 марта (по американскому времени).

«Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем помощь, чтобы убедиться, что она способствует разрешению конфликта», — заявил представитель администрации США.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что Трамп распорядился остановить все поставки американской военной помощи Украине, которые еще не находятся на территории страны. Приказ министру обороны США Питу Хегсету был отдан лично президентом.

Приостановление коснется как оружия, которое транспортируется самолетами и кораблями, так и вооружения, находящегося в транзитных зонах в Польше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com