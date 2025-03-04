В лагере Трампа назревает конфликт 9 Дэни Родрик

4.03.2025, 12:33

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Дональд Трамп

Что будет дальше.

Дональд Трамп пришел к власти, возглавив ураган общественной вражды к «элитам», но его ключевые сторонники сами являются представителями истеблишмента. Как и во время первого срока, Трамп (богатый бизнесмен и знаменитость) окружил себя разнородной смесью из традиционных политиков-республиканцев, финансистов с Уолл-стрит, экономических националистов. Впрочем, на этот раз к этим группам присоединились представители «техноправых», которых ярче всего представляет Илон Маск, самый богатый человек в мире.

Эти группы объединяют (по крайней мере, пока что) не лидерские качества Трампа и не его характер — и то, и другое оставляют желать лучшего. Все дело в вере, что их конкретные цели могут быть достигнуты именно при Трампе, а не альтернативных кандидатах. Консервативные республиканцы хотят снизить налоги и уменьшить регулирование, а экономические националисты хотят сократить дефицит внешней торговли и восстановить промышленность США. Абсолютисты свободы слова хотят покончить с тем, что они называют «воук-цензурой», а техноправые хотят без ограничений воплощать в жизнь свою концепцию будущего.

Независимо от содержания программ этих групп, все они считали Камалу Харрис (и Джо Байдена) помехой, а Трампа — многообещающим союзником. Большинство из них не против демократии, как таковой, но они явно готовы закрывать глаза на авторитаризм Трампа (а значит, потакать ему), пока их программа реализуется. Если потребовать от них ответа на вопрос об антидемократических наклонностях Трампа и его презрении к верховенству закона, они будут уклоняться или преуменьшать риски.Во время первого срока Трампа я однажды поделился своими опасениями по поводу его политики с одним из ведущих экономических советников Белого дома (экономическим националистом). Мой собеседник стал высмеивать мои тревоги и возразил, что демократы и административное государство представляют собой более серьезную угрозу. Его интересовала лишь готовность босса повышать пошлины, а не возможные последствия его политики для демократии.

Выступая недавно в подкасте журналиста газеты New York Times Эзры Кляйна, абсолютист свободы слова Мартин Герри объяснял, что стал поддерживать Трампа, потому что администрация Байдена притесняла свободу слова. По его словам, Байден «фактически сказал платформам [соцсетей]: вы должны соблюдать европейские стандарты хорошего поведения в сети». Однако введенные Трампом ограничения свободы слова госслужащих и частных организаций, финансируемых государством, уже выглядят гораздо более вопиющими. Герри признает, что Трамп может оказаться «даже хуже», но не изменил позицию. Уничтожение воук-культуры в итоге оказывается важнее соблюдения Первой поправки.

Для элиты, поддерживающей Трампа, ее узкие планы важнее демократических принципов, поэтому риск скатывания к авторитаризму очевиден. Но, к счастью, более вероятен другой исход: конкурирующие программы вскоре столкнутся, что приведет к распаду коалиции Трампа.

Линии наиболее острого конфликта разделяют экономических националистов и техноправых. Оба лагеря считают себя борцами с системой, и оба хотят опрокинуть режим, который, по их мнению, навязан им элитой Демократической партии. Но у них совершенно разные представления об Америке и о направлении, в котором она должна двигаться.

Экономические националисты хотят возврата в легендарное прошлое под знаком промышленной славы Америки, а технолагерь воображает утопическое будущее под управлением искусственного интеллекта. Первые — популисты, вторые — элитисты. Первые верят в мудрость и здравый смысл простых людей, вторые — лишь в технологии. Первые хотят остановить иммиграцию в принципе, вторые — приветствуют иммиграцию квалифицированных специалистов. Первые — изоляционисты, вторые — образцовые глобалисты. Первые хотят разрушить Кремниевую долину, вторые — усилить ее. Первые уверены, что богатых надо как следует потрясти, а вторые — что их надо кормить с ложечки.

Националисты-популисты утверждают, что говорят от имени людей, которых замышляемая Маском технореволюция оставит позади. Стоит ли удивляться, что они глубоко презирают «технофеодалов» из Кремниевой долины. Стив Бэннон, один из лидеров экономических националистов (конечно же, он выпускник Гарвардской школы бизнеса), зашел настолько далеко, что назвал Маска «нелегальным иммигрантом-паразитом». Маска и все, что он представляет, следует «остановить», — предупреждает Бэннон. По его словам, «если мы не остановим это… сейчас, будет разрушена не только эта страна, но и весь мир».

Бэннон сейчас не работает в администрации Трампа, но он важная фигура в движении MAGA («Сделаем Америку снова великой») и сохраняет тесные связи со многими высокопоставленными сотрудниками администрации. Однако очевидно, что Трамп прислушивается именно к Маску. Белый дом выдал карт-бланш так называемому Департаменту эффективности правительства (DOGE) Маска, а Трамп лично поощряет агрессивные подходы Маска.

Персоналистские лидеры, подобные Трампу, обычно натравливают своих союзников (лучше сказать, придворных) друг на друга, чтобы никто из них не обрел слишком много сил. Трамп, конечно, уверен, что сможет оставаться над схваткой, используя эти конфликты к своей выгоде. Но подобная тактика хорошо работает, когда конкуренция между разными группами ведется за государственные ресурсы и рентные доходы, а не объясняется различиями в идеологии и системе убеждений.

Огромные различия в мировоззрении и в политических предпочтениях тех сил, которые поддерживают администрацию Трампа, означают, что конфликт совершенно неизбежен. Но что будет потом? Наступит паралич, или же одна из групп начнет доминировать? Смогут ли демократы воспользоваться этим расколом? Опозорится ли трампизм? Перспективы американской демократии улучшатся или еще сильнее ухудшатся?

Каким бы ни был исход, трагедия в том, что в проигрыше останутся те самые малообразованные избиратели из рабочего класса, которые откликнулись на призыв Трампа бороться с элитой. Ни одно из конкурирующих крыльев в коалиции Трампа не предлагает им убедительную программу. Это касается даже экономических националистов (несмотря на всю их риторику), поскольку они мечтают о нереалистичном возрождении промышленности с ее рабочими местами.

Пока различные элиты ведут борьбу за свою версию Америки, столь необходимая политическая программа создания экономики среднего класса в постиндустриальном обществе будет оставаться, как и раньше, далекой целью.

Дэни Родрик, New Voice

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