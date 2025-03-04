В Витебска по «экстремистской» статье судят травматолога из Колумбии 1 4.03.2025, 17:16

3,008

Хорхе Елиесера Даса Гайтан

Раньше судили его жену.

Травматолога колумбийского происхождения 4 марта судят в Витебске за «распространение экстремизма», пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю». Вероятно, ранее по той же статье судили его супругу.

В суде Октябрьского района Витебска 4 марта отметилось имя Хорхе Елиесера Даса Гайтан. Мужчине вменяют «распространение экстремизма (ч. 2 ст. 19.11 КоАП).

По данным канала, мужчина родом из колумбийской Армении, учился в витебском медуниверситете и остался в городе работать травматологом.

Ранее сообщалось об аналогичном суде над Ольгой Даса Гайтан, сотрудницей витебского филиала «СберБанка» — вероятно, супругой Хорхе Елиесера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com