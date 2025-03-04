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В Витебска по «экстремистской» статье судят травматолога из Колумбии

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  • 4.03.2025, 17:16
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В Витебска по «экстремистской» статье судят травматолога из Колумбии
Хорхе Елиесера Даса Гайтан

Раньше судили его жену.

Травматолога колумбийского происхождения 4 марта судят в Витебске за «распространение экстремизма», пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю». Вероятно, ранее по той же статье судили его супругу.

В суде Октябрьского района Витебска 4 марта отметилось имя Хорхе Елиесера Даса Гайтан. Мужчине вменяют «распространение экстремизма (ч. 2 ст. 19.11 КоАП).

По данным канала, мужчина родом из колумбийской Армении, учился в витебском медуниверситете и остался в городе работать травматологом.

Ранее сообщалось об аналогичном суде над Ольгой Даса Гайтан, сотрудницей витебского филиала «СберБанка» — вероятно, супругой Хорхе Елиесера.

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