В Витебска по «экстремистской» статье судят травматолога из Колумбии

В Витебска по «экстремистской» статье судят травматолога из Колумбии1
- 4.03.2025, 17:16
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Раньше судили его жену.
Травматолога колумбийского происхождения 4 марта судят в Витебске за «распространение экстремизма», пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю». Вероятно, ранее по той же статье судили его супругу.
В суде Октябрьского района Витебска 4 марта отметилось имя Хорхе Елиесера Даса Гайтан. Мужчине вменяют «распространение экстремизма (ч. 2 ст. 19.11 КоАП).
По данным канала, мужчина родом из колумбийской Армении, учился в витебском медуниверситете и остался в городе работать травматологом.
Ранее сообщалось об аналогичном суде над Ольгой Даса Гайтан, сотрудницей витебского филиала «СберБанка» — вероятно, супругой Хорхе Елиесера.