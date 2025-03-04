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«Россия на самом деле в большой беде»

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  • 4.03.2025, 17:47
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«Россия на самом деле в большой беде»
Бен Ходжес

Как приостановка помощи США Украине может ударить по Путину.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес предполагает, что остановка военной помощи США Украине может иметь негативные последствия для России, сообщает Newsweek. Он отметил, что из-за этого РФ могут «ужалить» на поле боя в долгосрочной перспективе.

«Россия на самом деле в большой беде... Предпосылка, которую использует администрация, когда говорит: «Украина, у тебя нет карт», — это просто неправда. У россиян большие проблемы. Украинцы остановили их, хотя мы даже не взяли на себя обязательство помочь им победить», — объяснил Ходжес.

По его мнению, решение США вдохновит европейских союзников компенсировать разницу. Конечно, в течение какого-то времени будет плохо и Украине, и Европе, но в итоге именно Вашингтон пожалеет, что покинул Украину, объясняет Ходжес.

«Представьте, если более 20 европейских стран наконец-то заново выявят свою стратегическую основу и начнут объединять свои невероятные промышленные мощности, которые омрачают то, что есть у России. Мы пожалеем, что они объединились и сделали это без нас и вопреки нам. И мы потеряем огромное количество влияния», — заявил Ходжес.

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